杨莉明：应对第四次工业革命劳资政伙伴关系更重要

（早报讯）劳资政三方伙伴关系，在应对第四次工业革命带来的变化时更为重要；各方了解实际情况之后集思广益制定应对方案，是很有价值的。

人力部长兼内政部第二部长杨莉明，星期三（9月18日）在第三届新加坡峰会杰出青年社会领袖会议欢迎晚宴上，提出以上看法。

第四次工业革命指的是以人工智能、物联网、等电脑和网络科技对人类经济活动带来的颠覆。杨莉明指出，第四次工业革命的变化无论在深度或者广度上都比过去更激烈，我国未来经济理事会正与商界、学术界以及职工运动携手合作，为劳、资双方创造更好的条件。

她说，雇主在这个时候发挥的作用非常重要，因为未来的职位会有什么变化取决于商家如何应对。

“这会影响工作所需的技能……但工会可以扮演总要的角色，让工人了解和接受这些变化。”

她也表示，劳资政三方能成功合作，是新加坡之大幸。

杨莉明也强调，无论第四次工业革命给工商业带来的影响是什么，人们都不应该忽略这对工人的影响，所有的工作都应该围绕着工人进行。

她指出，这也是为什么副总理兼财政部长王瑞杰领导的未来经济理事会，把“工作和技能”列为其中一个支柱。

她说：“生产力、创新和国际化这些支柱也很重要，这些在本质上都是改善人们生活的方式。"

杨莉明也说，人们关注经济转型过程中失去的工作岗位，因为这让人感到焦虑。“我们应该关注受影响的工人，帮助他们重新进入劳动队伍，虽然他们可能不会回到原来的行业或岗位上。”

不过，杨莉明也认为国人应该去了解新创造的工作，因为这些岗位需要人来填补，是未来希望之所在。

杨莉明指出，新加坡从根本上来说劳动力是有限的，经济由总数为340万人的劳动队伍来支撑，但是本地劳动队伍只有230万人，科技能够让更小的劳动队伍支撑更经济，长远来说更理想。

她也说，一些工作岗位可能没有消失，但发生了变化，企业需要进行重组和转型，国家必须通过经济重组以及让工人重新掌握技能，来促进经济的发展。