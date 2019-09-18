贸工部长陈振声访问印尼 主持“六个双边经济工作小组”部长会议

（早报讯）贸工部长陈振声星期一（16日）起访问印度尼西亚，他到访期间跟印尼经济事务统筹部长达尔明共同主持了第九届“六个双边经济工作小组”部长会议。

出访印尼首都雅加达的陈振声今天（18日）结束行程。六个双边经济工作小组（Six Bilateral Economic Working Groups，简称6WG））是新印重要的经济合作平台。

贸工部今天发文告说，陈振声和达尔明（Darmin Nasution）乐见两国的经济合作进展，包括设在中爪哇省的肯德尔工业园、峇淡岛农萨数码工业园的发展，以及在投资、农业贸易和旅游业方面的合作。

两位部长着重讨论印尼总统佐科关注的领域，寻求该领域的合作机会，例如基础建设、人力资源发展和打造数码经济。

他们签署了联合报告，列出合作大纲和至今取得的进展。这份报告会在下个月新印领导人举行非正式峰会前，提呈给总理李显龙和印尼总统佐科。

此外，陈振声也会见了印尼财政部长慕燕妮、工业部长艾尔朗加，跟他们讨论国际经济发展、区域经济合作等。他还与印尼前总统尤多约诺和美加华蒂见面，重申两国关系稳固和亚细安各国合作的重要性。

新加坡和印尼去年的贸易额达650亿元，较前年增加9.4％。2014年至2018年间，新加坡是印尼最大的投资国。