网安专家：至少有三国人成买凶谋杀目标

上黑网买凶杀人的案子星期三（9月19日）下判，不过有网络安全专家表示，至少还有三名新加坡人遭人上网买凶杀人，其中包括一名在榜鹅念书的学生！

《联合晚报》报道，被告许金胜（47岁，风险管理执行员）去年到黑网中名为“Camorra Hitmen”的“买凶杀人”网站企图杀死情敌，不过最终遭美国哥伦比亚广播公司（CBS）的一名记者举报。他随后遭到逮捕，并被控上法庭。他早前认罪，最终被判坐牢五年。

将资料提供给记者的英国籍男子克里斯·蒙特罗（Chris Monteiro）接受《新报》访问时透露，他在黑网上其实还发现三名新加坡人成为买凶杀人的目标。

除了上述网站，黑网上还有其他杀手网站。自称网络犯罪研究员的蒙特罗说，他调查发现，有三名新加坡人的资料去年被人放上这些网站。

其中，根据蒙特罗提供的资料显示，有人去年5月在网上以约2600新元的报酬表示要杀死一名在榜鹅一带就读的学生，而他的名字和学校资料去年5月被人放上网。

据了解，这三起案件最终都没完成，也没有人支付款项。三人的资料过后都已交给新加坡警方进行调查。（人名音译）

专家表示，多数的“买凶杀人”网站其实是诈骗网站，而骗子会利用假的评价和留言，诱导受害人上当。