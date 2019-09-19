非礼女子被捕图抢警枪 男子判监17个月

第一次被非礼后，女郎好心规劝，结果又再被非礼！35岁男子搭巴士连续两次非礼同一个女郎，他被捕后在警署时还试图抢警察的佩枪。今早连同对警员使用刑事暴力的罪名，被判坐牢一年五个月。

被告莫哈默塔米兹（35岁）共面对三项控状，两项指他于今年6月12日两次非礼一名26岁女郎，一项指他对警员使用刑事暴力，试图偷走他的佩枪。他今早认罪后被判坐牢一年五个月。

案情显示，今年6月13日下午4时35分，26岁女郎在海格路一巴士车站等候巴士。巴士到来后，她排队上车，被告就跟在她身后。

就在女郎上巴士时，被告突然伸手抓了她的臀部非礼她。女郎转过身质问被告，他马上道歉，女郎当时也一片好心，提醒他不可非礼他人，两人之后上了巴士。在巴士车里，女郎想向被告索取个人资料，站到他跟前问他来自哪里，被告这时又出其不意伸手摸了她的私处。

两度被非礼，女郎生气走去告知巴士车长，后者报警。

被告两次非礼女郎的过程都被巴士车内的电眼拍下，成了被告犯罪的证据。巴士车长报警后，就把巴士停在车站，不让被告离开，直到警方到来当场捉人。

趁警打开手铐 突扑向警员抢枪

非礼人被捉，被告在警署丝毫不懂得约束自己的行为，试图抢走警察的佩枪。

根据案情，被告被捕后被带到勿洛警署，在拘留室里，被告原本被铐着手铐，一名警员打算把他手铐的另一端拷在栏杆上时，被告却趁警员打开手铐之际，突然扑向警员，一把抓住警员腰间的佩枪，试图把佩枪抢走。

警员转过身推开被告，其他同僚则按住被告，期间，被告还不断用力挣扎和大声嚷嚷。

他试图抢枪的过程也被电眼拍下。