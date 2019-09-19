搭酷航擅坐紧急出口座 男子被辅警带走

六旬阿叔搭飞机返新，被指在降落前一小时擅坐靠近紧急出口的座位，降落后惊动辅警将他护送下飞机。

根据《海峡时报》报道，这名阿叔本周一（16日）早上搭乘从希腊雅典返航新加坡的酷航TR713航班上，一度霸占靠近紧急出口的座位。

一名目击者说，这名看起来60多岁的阿叔在着陆前一个小时移驾到靠近紧急出口的座位，即使在空乘人员的屡次劝阻下，他仍拒绝离开。

搭乘同一班飞机的佩莱斯（31岁，咨询分析师）指出，阿叔当时是跟一名拄着拐杖的青年一同坐到靠近紧急出口的座位上。

空乘人员在凌晨3时曾向他们解释，这些座位需要额外付费，两人不符合要求。这也吵醒了其他本在睡梦中搭客，有人劝阻两人回到原位上。

佩莱斯指出，青年后来回到原本的座位，但即使在机长通过广播劝告搭客听从机组人员指示后，阿叔仍然不肯离开。

酷航回应时指出，因阿叔未遵守条规，并拒绝遵守机长等机组人员的指示，因此在航班抵达时，要求辅警到场协助。”

航班按原定于凌晨3时35分降落，但阿叔一度拒绝配合辅警，搭客们不得不在座位上多等了约15分钟，直到阿叔被辅警带走。

根据交通部去年发布数据，在去年前的五年里，飞往本地的航班每年平均有大约10起未遵守条款的事件发生。