收受“压惊红包” 33人遭处分

（早报讯）万礼火化场员工收“压惊红包”一案，贪污调查局今午宣布已经完成调查，33人今天遭处分，17名在万里火化场工作的环境局职员，因收贿触犯防止贪污法令，遭贪污调查局严厉警告，他们并将面对环境局的处分。

两名环境局资深长官虽然本身没有受贿，但两人知情不报，因此也将面对环境局的纪律行动。

另外，来自殡葬业的14名员工，也因行贿而被严厉警告。这14人来自九家殡葬公司，其中包括自由业者。

根据本地殡葬业习俗，殡葬人员把遗体送往万礼火化场火化时，一般会代表死者家属把“压惊红包”交给火化场职员。可是，这个做法在今年初引发争议，贪污调查局因此传召涉案环境局职员以及殡葬业人员问话。

这起事故引起广泛关注，公众反应不一，有些人认为给红包是传统习俗，应宽容对待，其他人认为利用红包换取“优待”的做法不公平，应被视为贪污。

针对公众的疑虑，贪污调查局解释说，只要双方没有贪污的意图，赠送礼物（包括红包）的行为并不触法。但是，若是为了换取任何的利益而送礼，双方都将被视为贪污。例如，在这起案件中，殡葬业者是为了在火化场得到“方便”，想让整个火化程序更顺利而给红包。由于殡葬业者从中获得实际的利益，因此属于贪污。

贪污调查局劝请公众，如果对方是公务员，千万别送礼或花钱在他们身上。

根据防止贪污法令，任何公务员任职期间若接受任何礼物，无论是现金、物品还是服务，都等同于受贿。

贪污调查局强调，他们重视所有举报，无论贿赂行为涉及的数额多寡、举报者是否匿名，只要举报内容属实，贪污调查局都会认真看待，严加追查。