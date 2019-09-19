华为推出Mate 30旗舰机 不预装谷歌应用服务

（早报讯）中国手机巨头华为今晚8时（新加坡时间）在德国慕尼黑发布的Mate 30系列大屏幕旗舰手机，不会预装谷歌配套应用和服务。

这是华为今年5月被美国政府列入黑名单后，所推出的第一支旗舰智能手机，因此发布会备受国际关注。

发布会上，华为消费者业务总裁余承东证实，Mate 30系列不会预装谷歌配套应用和服务，但手机仍继续使用安卓（Android）开源操作系统。谷歌配套应用包括Play Store、谷歌地图、Gmail等，而Play Store是安卓手机用户下载应用的主要平台。余承东说，Mate 30系列手机用户可通过华为应用商店（Huawei AppGallery）下载其他应用。

Mate 30 Pro采用“瀑布屏”设计。（华为提供）

Mate 30 Pro机背有四个摄像头。（华为提供）

Mate 30系列搭载了最新的麒麟990处理器，可以连接5G网络。Mate 30 Pro采用了“瀑布屏”超曲面设计，屏幕越过左右两侧，弧度达88度。Mate 30 Pro也去除机身侧面的音量按键，只保留电源键，用户用指尖滑过侧面来调节音量。

摄影方面，Mate 30 Pro配备徕卡四摄，由两个40MP摄像头（分别是电影摄像头和感光摄像头）、一个8MP长焦摄像头和一个3D深感摄像头排列成圆形组合。

Mate 30售价为799欧元（约1218新元），Mate 30 Pro售价为1099欧元（约1675新元）。本地上市日期和售价则未定。