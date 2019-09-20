回国前偷雇主1500元 女佣八个月后再入境被捕

女佣临回国前偷拿雇主提款卡盗提1500元，八个月后再次入境时被捕，星期四（9月20日）被判坐牢六个星期。

案发去年12月26日。涉案女佣是来自缅甸的素孟（33岁）。她面对两项控状，一项指她偷窃提款卡，一项指她盗提1500元存款。她昨天认罪后被判坐牢六周。

根据案情，女佣的58岁女雇主从2015年4月开始请她来家里照顾75岁的父亲。女雇主为了方便她照顾父亲，因此信任她，把父亲的提款卡和密码交给女佣，让她可代为提款应付日常开销。

原本相安无事的生活到了2018年12月起了变化，女佣突然说她要在12月26日回国修读护士课程，之后希望在缅甸工作，女雇主也答应让她回去。临走前一两天，女佣还“老实”地把提款卡交回给女雇主。

不过，去年12月26日回国前，女佣趁雇主没察觉时偷走提款卡，然后到附近的提款机盗提1500元。

得逞后，她把提款卡放回原位，然后就返回缅甸，她今年8月回到本地另找雇主时被捕。

女儿帮父提款 发现只剩57元

女儿帮父亲提款，赫然发现他的存款只剩57元，警方过后发出紧急公报（Police Gazette）寻找女佣下落。

案情显示，女佣偷钱后返回缅甸，女雇主独自照顾父亲，一直都没察觉存款被偷。

直至今年1月6日，女儿帮父亲提款时，赫然发现他的银行存款只剩57元。

她情急之下到银行查询，才发现女佣去年12月26日回国前偷偷提走1500元现款，她立刻报警。

根据银行的电眼记录，女佣提款的过程全被拍下。警方在女雇主报案后发出紧急公报，寻找女佣的下落。

今年8月27日，以为已脱身的女佣再次入境寻找就业机会，但当场被捕。

她认罪后为自己的行为道歉，也当庭承诺不再犯，只希望可尽快返回缅甸家乡。