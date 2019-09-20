孙女险被撞 法官斥阿公和司机如“路霸”

一个有理不好好说，一个无理却还动手打人，结果是两败俱伤，都得付出代价。

52岁私召车司机边开车边用手机，驶过行人过道时没注意，险些撞上12岁女童，女童阿公见状气得挥拳捶打引擎盖，结果不仅被司机掐颈，还被打趴在地，法官训斥两人行为如同“路霸”。

被告刘励垠被控两项行为鲁莽和一项抵触交通法令控状，他认罪后被判罚款7000元，以及吊销执照三个月。

根据案情，被告案发时是私召车司机，他在去年10月5日清晨6时25分，开车驶入裕廊东21街第215座组屋附近停车场时，瞄了一眼手机，结果没留意一名12岁女童刚好路过，所幸在千钧一发之际，他及时刹车而未酿祸。

但女童阿公高鸿丘（67岁，德士司机）见状感不满，直接出手锤引擎盖，被告也被激怒下车理论，两人越吵越凶。被告一气之下掐阿公脖子，甚至挥拳打阿公的脸，导致他跌坐在地。

根据医药报告，阿公左眼受创、结膜下出血和胸部挫伤等。

不仅如此，被告在今年1月18日早上11时许，开车到惹兰勿刹（Jalan Besar）时，打算倒车进入一个空停车位，结果撞上一名路过的90岁阿公，导致阿公髌骨骨折和多处擦伤。

控方指，被告曾抵触多起交通法令，且行为鲁莽造成他人受伤。

另外，控方指女童阿公高鸿丘出手锤被告轿车的引擎盖，因此早前在恶作剧罪名被判罚款800元，不过未赔偿被告380元引擎盖损失。

法官下判时训斥两人行为犹如“路霸”，法官也指虽然阿公首先开战，但被告先爆发肢体冲突，且三个月内便发生两起事件，被告应反思自己不正确驾驶态度所带来的后果。（人名译音）