男子贿赂机场客服员 少报行李重量

男子托人带金饰回印度，10个月内贿赂机场客服人员至少800元，要客服人员在旅客行李超重时闭一只眼，在系统里少报行李重量。

被告是37岁的印度籍男子古巴尔（Gopal，37岁），面对一项防止贪污法令的控状。

据案情显示，被告案发时在一家食物加工工厂当经理，同时也经营黄金的买卖生意。被告在本地购买黄金后，再把黄金运至真奈，但他不使用托运服务，选择每月到机场15至20次，寻找愿意帮助运金的乘客，由在真奈的亲友支付跑腿费。

被告在2016年1月初，找在机场当客服人员的巴德（Patel，37岁）帮忙，只要那些愿意当跑腿的旅客行李超重，被告就会带他们到巴德执勤的柜台，然后巴德就在系统里输入错误的重量，让他们免费通过。

事成后，被告会请巴德吃饭，交给巴德80元至150元的酬劳。巴德10月内获得至少800元的酬劳。

本地媒体去年7月13日报道有集团在机场协助旅客避开支付超重行李的新闻，当局介入调查后才揭发这起事件。

巴德早前已认罪，被判入狱8周。

律师代被告求情时说，他是通过熟人介绍认识巴德，贿赂的款项不多，而且行李超重的重量也不过一至两公斤，求法官轻判。

控方指被告行为会影响樟宜机场声誉，求法官判他坐牢8周，案展23日下判。（人名译音）