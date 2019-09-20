五人涉毒被捕 最年轻者仅18岁

（早报讯）中央肃毒局昨天（9月19日）展开两次执法行动，起获价值约7万8000元的毒品，并逮捕了五名涉毒者，其中包括一名年仅18岁、涉嫌走私大量大麻的少年。

肃毒局今天下午发文告说，昨天清晨，该局派遣到兀兰6道的执法人员看见一名48岁新加坡籍男子与一名30岁马来西亚籍男子在一座多层停车场见面。

不久后，48岁男嫌犯与另一名49岁新加坡籍男乘客一起乘坐货车离开多层停车场。肃毒局人员立即上前逮捕留在多层停车场的马来西亚籍男子，并起获了3000元现金。

另一队肃毒局执法人员则择机于甘巴士道（Gambas Avenue）与三巴旺路的交界处拦截货车，逮捕了上述两名新加坡籍男子，并从车内起获了462克海洛因。

左图：执法人员从马来西亚籍男子身上起获3000元现金。右图：执法人员从货车内起获462克海洛因。（中央肃毒局提供）

肃毒局执法人员又将49岁男子押回他在义顺81街工作的地点。男子此前在一个私人住宅区当清洁工。执法人员从清洁工休息室起获了约563克海洛因、34克冰毒以及两颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸，并逮捕了一名涉嫌吸毒的51岁新加坡籍男子。执法人员发现他拥有少量冰毒及些许吸毒用具。

在昨天展开的另一起执法行动中，肃毒局人员于实龙岗北1道逮捕了一名涉嫌走私毒品的18岁新加坡籍男子，并押他回到附近的住处，起获了约345克大麻及一个电子秤。

肃毒局正就上述人员的涉毒活动进行调查。据悉，执法人员起获的1025克海洛因，足以满足488名吸毒者为期一周毒瘾；起获的345克大麻则足以满足49名吸毒者为期一周的毒瘾。