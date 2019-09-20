让路圣淘沙布拉尼岛发展 鱼尾狮塔将走入历史

（早报讯）陪伴众人24载的圣淘沙鱼尾狮将拆除，让路给圣淘沙及布拉尼发展，为岛屿注入新活力。

圣淘沙发展局今天（9月20日）在记者会上宣布圣淘沙及布拉尼总体规划。

新规划将在未来二三十年分阶段展开，第一个项目将是“圣淘沙心之音”（Sentosa Sensoryscape），该项目将在今年第四季动工，预计2022年完成。

占地3万平方公尺（约五个半足球场大）、耗资9000万元打造的“圣淘沙新之音”，将建造约400公尺的高架走道，从名胜世界一路连接到海滩，易于访客漫步拍照，同时刺激他们的五官，提供一个全方位的旅游体验。

例如，访客可通过合成音响装置，享受流水声；或通过植物散发出的味道，刺激他们的嗅觉。

上述圣淘沙及布拉尼总体规划将取代圣淘沙发展局于2017年，针对重振鱼尾狮塔周围环境的计划。

根据新总体规划，圣淘沙将分为五大区块：活力社区（vibrant cluster）、岛屿之心（island heart）、濒水区（waterfront）、山脊线（ridgeline）和海滩区（beachfront）。各区将有独自特色，例如，全长3. 2公里的海滩区将设有多个亲家庭的空间，访客也能到此观赏一场以水呈献的表演。

李显龙总理上个月在国庆群众大会上宣布，随着布拉尼码头在2027年迁至大士，布拉尼岛将与圣淘沙一同重新发展，兴建新的旅游景点。政府下来将给圣淘沙注入新活力，扩建它的自然和历史走道，保留岛屿特色，以及让铁道走廊直达圣淘沙。



悦峰集团说，从9月21日起至下个月20日，所有本地居民都能以半价购买圣淘沙鱼尾狮塔的入门票，60岁及以上的年长者只要出示身份证，就能免费进入鱼尾狮塔。

（视频由圣淘沙发展局提供）