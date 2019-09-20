徐芳达：拆除圣淘沙鱼尾狮塔非容易的决定

（早报讯）贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达指出，关闭和拆除鱼尾狮塔并非容易的决定。当局是考虑到重新发展整个圣淘沙岛能为商家和访客带来更大利益后，才做出这项决定。

圣淘沙发展局今天（9月20日）向媒体介绍圣淘沙及布拉尼总体规划时透露，岛上的鱼尾狮塔将让路给圣淘沙未来的发展。

徐芳达今天在圣淘沙及布拉尼总体规划揭幕礼场边受访时说，当局在为圣淘沙布拉尼进行规划时，探讨过不同选项。

他说：”有时，你会希望你可以什么都做。但当你必须权衡得失，必须做出选择时，你就必须考虑到不同利益相关者的观点，作出决定。”

圣淘沙鱼尾狮塔建于1995年，目前由悦峰集团经营。圣淘沙发展局局长郭瑞光说，关闭和拆除鱼尾狮塔是个艰难的决定。

郭瑞光解释，圣淘沙的访客越来越重视生活品味，想寻找的是更具感官性的体验。此外，他认为圣淘沙名胜世界和圣淘沙海滩之间的通道也应该采用通用设计，适合一家大小舒适行走。

为圣淘沙及布拉尼进行总体规划也能让当局更好地考虑到圣淘沙其他可能性，以深化与访客时间的交流。基于这些原因与规划考量，当局最终决定拆除鱼尾狮塔。

他说，考虑到鱼尾狮塔的结构和面积，当局没有计划将鱼尾狮塔移到其他地方去。

圣淘沙发展局建筑与土地规划署长黄晓方则透露，当局正在考虑是否要以哪些艺术表现方式纪念鱼尾狮。

鱼尾狮塔最后一个开放日是10月20日，隔天正式关闭，之后拆除。