李总理明起访美 将会特朗普出席联大

李显龙总理星期六（9月20日）起到美国纽约进行七天工作访问，期间将会见美国总统特朗普，并出席第74届联合国大会。

这是李总理首次出席联大，往年一般由外交部长担任我国代表。上一位出席联大的新加坡总理是荣誉国务资政吴作栋，那是在2005年。

根据总理公署的文告，李总理将率领我国代表团出席第74届联合国大会，并参与一系列联合国会议，包括气候行动峰会。

气候行动峰会将于美国时间23日于联合国总部举行。它由联合国秘书长古特雷斯主持，是此次联大的五场高级别峰会之一。新加坡是在1965年建国后，寻求国际承认，于同年9月21日加入联合国的。

此次访美，李总理也将在联大一般性辩论（General Debate）上代表新加坡发表国家声明，并主持小国论坛成员国的招待会。

小国论坛是联合国的一个非正式平台，由新加坡于1992年发起，现有107个成员国，都是人口少于1000万的小国。

与此同时，李总理与美国总统特朗普也将举行双边会晤。这是特朗普入主白宫以来，两人第四度会面，上一次是在去年6月特金会、特朗普访新之际。

新美两国拥有长久且牢固的防务、经济和政治联系。美国代国防部长沙纳汉今年6月访新、会见李总理时，两人也支持更新1990年的防务合作谅解备忘录。这份备忘录当年由建国总理李光耀与时任美国副总统奎尔签署，期限是15年，上一次更新是在2005年。

在经济领域，贸工部长陈振声今年3月访问华盛顿时，新美两国也签署了一份加深基础建设合作的谅解备忘录。

李总理此行将在第54届良知基金会颁奖晚宴上，获颁世界领导人奖。他也将会见商业和金融领域的领袖，及其他知名美国人士，并出席与海外新加坡人的聚会。

随行的有总理夫人何晶、国防部长黄永宏医生，外交部长维文医生，以及总理公署、通讯及新闻部、国防部和外交部的官员。

李总理结束纽约之行后，将于本月28日至10月1日之间，续程前往亚美尼亚进行首次正式访问。

总理出国期间，副总理兼财政部长王瑞杰将在明天（21日）至30日间任代总理，基础建设统筹部长兼交通部长许文远则在10月1日和2日担任代总理。

美国是新加坡第三大贸易伙伴国。根据美国贸易代表办公室的资料，两国货品和服务贸易总额去年达到约900亿美元（约1237亿新元），美国对新加坡的贸易顺差则是182亿美元（约250亿新元）。

新加坡统计局的数据也显示，美国是新加坡最大外来投资国，2017年在我国的累计投资额约为3393亿新元。