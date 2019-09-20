128人涉骗钱或洗钱 金额逾23万

警方近日连续五天在全岛展开执法取缔行动，对128名骗徒及钱骡展开调查，涉案金额超过23万元。

警方星期五（9月20日）发文告指出，于9月16日到20日期间，在全岛各地展开取缔行动，共有80名男子及48名女子正协助警方调查，他们的年龄介于15岁到74岁。

警方说，这群嫌犯相信涉及共260起电子商务及放贷相关的诈骗案，涉案金额达23万1000元。

根据刑事法典第420节条文，一旦欺骗罪名成立，被告将面对最长10年监禁，另加罚款。

警方提醒公众在面对网购诈骗时别慌张，尤其当物品价格太过便宜而难以令人置信时，应先查看卖主的评价才做决定。

另外，诈骗者可用本地银行户口或身份证或驾驶执照，来“证实”他们卖家的身份，公众也请勿轻易相信他人。

最后，公众应该避免预付，只有在接收货物后才付款。

为防止被骗徒利用，警方提醒公众不要随意让他人使用自己的电话号码和银行户口账号。

公众可以上www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多资讯，也可以拨打1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供骗案的线索。