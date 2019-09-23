（早报讯）原定恢复的中美贸易谈判似乎又生变，谈判代表在华盛顿结束新一轮谈判后取消访问美国农场的计划，导致美国三大股指周五纷纷下滑。

道琼斯工商指数跌0.59％至26935.07点，标普500指数下滑0.49％至2992.07点。纳斯达克指数跌幅最大，为0.8％至8117.67点。

不过，中方代表指出取消农场访问和贸易谈判没有关系。这可能会提振即将开盘的亚太股市。期货走势显示，亚太股市今早开盘料出现起落参半的现象。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数周五下跌1.61％至3159.68点。

今天可关注的股票有：

●星狮地产（Frasers Property）泰国提出献议，打算以每股8.55泰铢收购泰国上市公司金大地房地产开发公司（Golden Land Property Development Public Company Limited）剩余5.23％的股权，并让后者除牌。星狮地产泰国如今持有金大地94.77％股权。

●PACC岸外服务控股（简称POSH）周六晚上宣布，公司占一半股权的合资公司POSH Terasea发生连带违约（cross default）事件。

截至本月19日，这笔欠款为7100万美元（约9774万新元），并是以两艘锚作拖引船作为抵押取得贷款。

这是POSH继周四宣布发生债务违约事件后的另一消息。它早前拖欠款项达2760万美元。

●天然煤矿集团（Geo Energy Resources）打算以2500万美元（约3441新元）收购PT Titan Global Energy以及采矿公司PT Titan Infra Energy和PT Jaya Utama Indonesia、

●Y创业集团（Y Ventures）打算以每股0.0812元配售2466万新股，以筹集200万元。这价格比经调整的成交量加权计算平均价（VWAP）低9.98％。新股发行后，这将占总股本的10.74％。此外，Y创业集团总裁兼执行董事刘裕锦将向董事经理Adam Low认购10％股权。公司指出，这笔资金成为营运资本，也会用于业务拓展，例如进行战略合作或并购活动。公司要求恢复交易。

●昇锐（Sunright）预料截至今年7月底的2019财年将出现亏损。