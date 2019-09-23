涉系列骗案 三男子被捕 “头目”仅18岁

（早报讯）三名男子涉及一系列的租车及性服务骗案被警方逮捕，其中，“头目”年仅18岁。

警方今早（23日）发文告说，今年5月30日，警方接到一起关于性服务骗案的报案。一名男受害者在网上看到卖淫广告后，通过银行转给对方200元，但对方后来杳无音讯，他才惊觉自己上当。

今年8月27日，警方又接到数起租车骗局的报案。数名受害者在网上二手货交易平台Carousell看到出租一辆汽车的广告后，分别通过银行转账支付了200至400元的押金，但对方后来亦杳无音讯，他们这才发现上当受骗。

经调查，勿洛警署确认了三名男子的身份，并于本月18日和19日将他们逮捕，年龄分别是18岁、19岁和23岁。

初步调查显示，至少有七名受害者遭上述三名男子骗走钱财。其中，18岁男子相信是利用19岁及23岁男子的银行账户接收受害者转账的“头目”。

调查正在进行。根据刑事法典，若欺骗罪名成立，这三名男子可被判坐牢长达10年及罚款。

警方提醒公众，可以上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的资讯，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供骗案的线索。