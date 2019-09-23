两机构合作 让低收入家庭孩童免费接受学前教育

（早报讯）华侨银行将在未来五年投入100万元，与职总优儿学府推出新计划，为符合条件的低收入家庭子女免费接受学前教育，估计未来五年会有2500名学童从中受惠。

职总优儿学府也将从明年起把旗下儿童援助服务的每月家庭收入资格顶限从3500元上调至4500元。这项调整估计将在未来五年让超过1万名学童受惠。

职总优儿学府总裁陈智诚今早在华侨银行—职总优儿学府鸿桥计划（OCBC - NTUC First Campus Bridging Programme）推介礼上宣布上述计划及儿童援助服务收入资格调整细节。

华侨银行—职总优儿学府鸿桥计划将为符合条件的家庭进一步提供育儿援助。除了华侨银行将存入受惠学童儿童培育户头的一次性4 00元款额，政府也会一对一存入400元。

只要是每月家庭收入4500元或以下，孩子明年将报读职总优儿学府幼乐园，成为新学童的工会会员，都能从这项新计划中受惠。

据估计，如果每月家庭收入少于4500元，那存入儿童培育户头的800元足以应付首两年约720元的托儿费用。

另一方面，职总优儿学府的儿童援助服务（Child Support Services）一般为低收入家庭孩童提供经济、社会等方面援助。从明年起，每月家庭收入不超过4500元，家庭成员不超过四人的家庭都能受惠于儿童援助服务。如果是五人或以上的家庭，则必须达到家庭每月人均收入不超过1125元的标准。