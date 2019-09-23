酷航即日起取消付款手续费

从即日起，公众在订购酷航机票时，无论选择哪种支付方式，无须再支付付款手续费。

酷航今天（9月23日）发文宣布上述消息。

征收付款手续费（payment processing fees）是廉价航空普遍采用的做法。过去，本地消费者在预订来回行程的酷航机票时，须支付的付款手续费可多达20元。

文告提到，这些年来，科技不断进步，推动了付款系统的发展，有助应付维持付款基础设施所须的成本。自去年3月，酷航逐步取消指定市场的付款手续费（payment processing fees）。酷航率先在欧洲市场落实该举措。今年8月，酷航也取消了新加坡AXS服务机和日本Konbini付款方式的付款手续费。

酷航总裁李立兴说：“如今，我们已准备好在全球取消它（付款手续费）。我们希望这能为顾客提供更好的价值，也让他们有更多理由和我们出发。”

目前，酷航网络横跨17个国家和地区的67个城市。乘客能使用的付款方式包括Apple Pay、Google Pay、信用卡、微信支付和支付宝等。

酷航之外，亚洲航空（AirAsia）总裁费尔南德斯（Tony Fernandes）今年7月也宣布从10月起，取消亚航的付款手续费。