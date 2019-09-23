三女佣网上自我激进化被拘捕

（早报讯）在社交媒体平台上接触极端主义宣传而受激进化影响，三名印度尼西亚籍女佣上个月在内部安全法令下被拘捕。

她们也因涉嫌资助恐怖主义相关活动，目前正被调查。

根据内政部星期一（9月23日）发的文告，三名女子年约30多岁，在新加坡工作了6年至13年。她们是33岁的阿宁迪雅（Anindia Afiyantari）、36岁的雷特诺（Retno Hernayani），以及31岁的图尔米妮（Turmini）。

包括这三人在内，我国2015年至今，已有19名外籍女佣被激进化或与国外的恐怖主义组织有联系。内政部文告指出，尽管这三人当中没有人计划在新加坡展开暴力恐怖袭击，但她们仍被判断为对我国造成安全威胁。之前被拘捕的16名女佣在调查结束后已遣送回国。

内政部文告指出，被逮捕的三名女佣是去年在网上接触与伊斯兰国组织（ISIS）有关的宣传资料，并结识彼此，之后成为激进组织“神权游击队”（Jemaah Anshorut Daulah，简称JAD）的支持者。

该组织与伊国组织有关，近几年在印尼展开数起恐怖袭击，包括去年5月发生在泗水的连环炸弹恐怖袭击，是印尼政府打恐名单上被禁的组织。

内政部说：“新加坡一直以来面对恐怖主义威胁，像伊斯兰国组织这样的恐怖主义组织展开的恶意宣传更进一步加大这个威胁。尤其这次案件中三人迟至2018年才受到激进化，显示该组织领土势力范围虽显著缩小，但其主张暴力的意识形态仍然能持续吸引到支持者。”