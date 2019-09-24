联合国气候行动峰会上发表演说 李总理呼吁各国加倍努力应对气候变化

（早报讯）身为国土小且高度城市化的国家，新加坡虽缺乏可替代能源选项，却得以克服局限，开发出创新解决方案。尽管如此，我国无法单凭一己之力阻止气候变化，须与其他国家齐心合作。

联合国气候行动峰会于美国时间23日下午（本地时间24日凌晨）在联合国总部召开，正在纽约进行工作访问的李显龙总理代表我国致辞时指出这点。

他说，全球变暖的后果是灾难性的，并将影响所有国家。这些后果包括，新疾病的出现、更多极端天气事件、粮食短缺、人们被迫迁徙，甚至是引发战争。

“与许多小岛国一样，新加坡易受全球变暖的影响，尤其是海平面的上升。对我们而言，气候变化攸关生存。尽管新加坡的温室气体排放量仅占全球0.11％，但我国作为负责任的全球公民，仍尽其所能来减缓气候变化。”

李总理强调，我国曾在巴黎承诺，于2030年左右使碳排放量达至峰值。他指的是2015年签署的《巴黎协定》。按照这一协定，缔约国将使碳排放量尽快达到峰值，并在本世纪下半叶减少至净零排放，以实现将全球气温上升幅度控制在2摄氏度以内。

我国也正转向清洁的燃料组合和能源解决方案。李总理说：“国土小且高度城市化的新加坡，在替代能源选择上居于劣势，但我们能够克服局限，开发出创新解决方案。”

李总理举例，我国最大限度地利用太阳能，在蓄水池和岸外水域安装了浮动的大型太阳能板，也从今年起实施碳税，并有意在未来十年进一步增加税额。

我国也不断绿化硬件和交通基础设施。“我国的目标是在2030年拥有80％的绿色建筑。到了2040年，90％在高峰时段通勤的人士，也是藉由公共交通、活跃通勤或共享交通模式。”

李总理说：“我国按照《巴黎协定》的要求，制定了长期低排放发展战略。新加坡将尽其所能，但无论我们多么努力，都无法单凭一己之力阻止气候变化。”

因此，我国正与其他国家合作，包括在去年担任亚细安轮值主席国期间，推出气候行动配套，协助亚细安成员国加强应对气候变化的能力。

我国也注资500万元，支持设在新加坡的亚细安气象中心，以启动为期五年的区域能力发展计划，让亚细安成员国提升区域气候预测能力。

此外，我国通过日本和世界银行的支持，去年成立了东南亚灾害风险保险基金（SEADRIF），为本区域提供洪水风险融资方案。

李总理总结时强调，气候变化是全球公域的终极挑战。“身为国家领导人，我们都有责任，尽力凝聚人民对可持续发展的支持、说服和教育人民这些努力是重要的，并维护我们与子孙的未来。我因此呼吁联合国成员国加倍努力，来减缓和应对气候变化。”

气候行动峰会是第74届联合国大会的五场高级别峰会之一，由联合国秘书长古特雷斯主持。

这是李总理首次出席联大，他也将于美国时间27日上午（本地时间27日晚上）在联大一般性辩论上代表我国发表国家声明。

李总理也在联大场边分别会见不丹首相策林和列支敦士登公国王储阿洛伊斯。

总理公署说，李总理和策林就医疗保健、技术和职业教育培训领域的双边合作，进行了良好讨论，并探讨进一步加强新加坡和不丹双边合作的方式。

李总理和阿洛伊斯则讨论了共同关心的课题，包括推动各国对多边主义的承诺，以及支持由小国组成的集团，如小国论坛和环球治理组织。