新美再更新协定 让美沿用我国军事设施

（早报讯）新美两国更新1990年的防务合作谅解备忘录，允许美国继续使用我国军事设施，为过境人员、军机和军舰提供后勤支持。

李显龙总理23日下午3时50分（美国东岸时间，新加坡24日凌晨）在纽约巴克莱洲际酒店与美国总统特朗普举行双边会晤。这是两位领导人第四度会面。他们也签署了1990年谅解备忘录修正议定书（也称为2019年修订版谅解备忘录）。

根据国防部文告，这个由建国总理李光耀与时任美国副总统奎尔于1990年11月签署的谅解备忘录，是美国过去近30年得以在本区域维持安全力量的基础。“这项协定便于美军部队使用新加坡的空军和海军基地，为过境人员、军机和军舰提供后勤支持。”

在协定范围内，美国轮流派遣战斗机到我国进行演习、加油和维修活动，并从2013年和2015年起，分别派出濒海战斗舰和P-8波塞冬海上巡逻机。

1990年谅解备忘录的期限是15年，新美两国曾在2005年续订一次，这是第二次更新协定，意味着谅解备忘录将再延长15年。

李总理在签署仪式上说：“这份协定不仅反映了美国和新加坡在国防事务上的良好合作，也反映两国在许多其他领域的广泛合作，如安全、经济、反恐，及文化和教育领域。

国防部也在文告中说：“谅解备忘录的更新，突显了我国支持美国在本区域的存在，这对地区和平、稳定与繁荣仍是至关重要的。”

随同李总理访问纽约的国防部长黄永宏医生，今天稍早时也与美国防长马克·埃斯珀通话。

两人认可了2019年修订版谅解备忘录的里程碑意义，并重申新美之间极佳和长久的双边防务关系，以及美国继续参与本区域事务的重要性。

埃斯珀也感谢新加坡持续支持美国在本区域的存在。两人通话时讨论了新美之间关键项目的良好进展，尤其是在国防科技和军队合作方面。黄永宏则对于美方持续支持新加坡武装部队在美国进行海外培训，向埃斯珀表达感谢。

回顾新美两国的防务合作，1990年谅解备忘录是里程碑之一。继那之后，两国也在2005年达成安全战略框架协定，由李总理和时任美国总统小布什签署，标志着双边防务关系升级，并确认新加坡作为美国“主要安全合作伙伴”的独特身份。

根据安全战略框架协定，时任我国防长张志贤和时任美国防长拉姆斯菲尔德当年也签署了经修订的1990年谅解备忘录（也称2005年修订版谅解备忘录）和防务合作协定，开辟新合作领域。2015年，新美两国加强了防务合作协定，不仅扩大现有合作，也同意开展在非常规和新兴安全领域的合作，如人道主义救援。

新美防务关系重要里程碑

1988年1月：新加坡空军部队启动第一支设在美国亚利桑那州的训练分遣队。

1990年11月：新美两国签订谅解备忘录，允许美国军队使用新加坡军事设施。

1998年11月：新美为1990年谅解备忘录添加附录，开放樟宜海军基地供美军使用。

2005年7月：新美签署安全战略框架协定，成为“主要安全合作伙伴”。两国也同时签署经修订的1990年谅解备忘录和防务合作协定。

2015年12月：新美加强了防务合作协定。

2019年9月：新美签署经修订的1990年谅解备忘录，将这项协定再延长15年。