获颁世界领导人奖 李总理：我国强烈反对宗教排外

（早报讯）人们以更大的热忱投入宗教活动，本身并不是坏事，但我国强烈反对宗教排外的做法，因为这妨碍不同宗教信仰的国人互相交流。身为开放的小国，我国也尽可能避免受外部势力影响，故禁止海外传教士将国外宗教纷争带入我国，或说服国人以不符合我国国情的方式从事宗教活动。

李显龙总理23日晚（美国东岸时间，新加坡24日清晨）在第54届良知基金会颁奖晚宴上，获颁世界领导人奖。他在致感谢辞时指出这点。

李总理说，过去半世纪里，新加坡致力于维护不同种族和宗教之间平等这个基本原则。“我们无论是在宪法、政治或社会层面，都构建了各种制度来维护种族宗教和谐，消除不容忍的行为、抑制沙文主义，并引导人们改良社会行为。”

正因如此，这几十年来，国人更为团结，大家的国家意识也更为强烈。然而李总理指出，时局变化莫测，我国须顺应这些改变，而有四大趋势也对新加坡造成巨大影响。

首先，在我国，人们对宗教越来越热衷，虽然无宗教信仰者属于少数，但这个群体也在扩大中。李总理说：“事实上，这是个全球现象，人们更认真对待他们的宗教信仰，并以更大的热忱投入宗教活动。这本身并不是件坏事，因为宗教是一种深层的个人信念，除了引导个人良知，也让人们深刻了解人生的意义和目标。

但李总理提醒，人们再如何笃信自己的宗教信仰，也不能变得盲目，对他人的宗教信仰或神明不敬。我国因此强烈反对宗教排外的做法，因为这妨碍不同宗教信仰的国人互相交流。

其次，新加坡是个开放的小国，特别容易受到外部影响。李总理说：“新加坡的每一个种族或宗教群体都和国外规模较大、属于同个种族或宗教的群体有着广泛的联系…这些联系也随着全球化的趋势日渐扩大。”

李总理强调，面对国外纷争，我国虽不可能完全置身事外，但仍要尽最大的努力，不让他人的问题影响我们。“因此，一旦发现海外的传教士把国外的问题带到新加坡，或尝试说服新加坡人以不符合新加坡国情的方式从事宗教活动，我们都会禁止这些传教士入境，或加以驱逐。”

与此同时，社交媒体也使挑衅言论可迅速散播和传开，意味着人们很容易冒犯他人或被激怒，这是危险的。

李总理说，在网上散播有害内容和仇恨言论的行为，好比残害性命，因此不能容许散播这些内容的人逍遥法外，我国最近就通过《防止网络假信息和网络操纵法案》，赋予政府和法庭权力，对蓄意散播假信息的个人或机构，以及刊登假信息的网站采取行动。

李总理也指出，以种族或宗教的名义展开暴力袭击是客观存在的危险，且无孔不入。我国宗教和社区领袖都了解这个问题，并知道政府信任他们，因此

尽力确保国人保持团结。

李总理在总结时说：“我希望，未来几代的新加坡人会珍惜我们目前所享有的宗教和谐，并意识到这是多么难能可贵，同时努力强化这样的和谐关系。”

“我们绝不能让宗教被不法之徒利用，或被用来作为引发其他冲突的借口。正如施奈尔主席所说的：‘以宗教之名犯罪是针对宗教最严重的罪行。’”