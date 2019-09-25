纪念圣雄甘地150周年诞辰 李总理呼吁人们冷静和平地化解分歧

（早报讯）生活在日益多元、互联互通的世界里，人与人之间的差异容易被放大，衍生出紧张关系与冲突。李显龙总理因此呼吁人们铭记圣雄甘地的教诲，冷静和平地化解分歧，不被轻易激怒或是固执己见。

今年适逢圣雄甘地的150周年诞辰。正在美国纽约进行工作访问的李总理，应印度总理莫迪之邀，于美国时间24日晚（本地时间25日早上）出席在联合国总部举行的纪念活动“领导的重要性——论圣雄甘地的当代意义”。

李总理在活动上简短致辞时指出，甘地思想的影响力之广，远远超出印度的国界。“他的非暴力抵抗原则，使印度的独立运动，区别于那个时代的其他独立运动。他从内心深处倡导非暴力。更难得的是，他说服同胞避免使用暴力，即便他们遭受迫害和严重挑衅。”

甘地曾说，“以眼还眼只会让整个世界变得盲目”。李总理认为，这在当年是至理名言，今时今日仍是如此。

李总理指出，人们如今生活在日益多元化且互联互通的世界里。这意味着彼此间的差异更轻易被放大，人们也更容易被冒犯。

“紧张关系与冲突不仅在各国家、种族和宗教之间盛行，也存在于它们内部。但我们若是谨记甘地的教诲，就应尽量从容和平地解决分歧，了解另一方的看法，不被轻易激怒或是固执己见。”

甘地也坚信人人生来平等。李总理说，新加坡对这个价值观深有共鸣，因为我国是以同样的原则建国。

“我们在1965年独立，正是因为我们想成为一个能平等对待所有人的国家，无论他们的种族、言语或宗教。我们一直坚守这个基本理念，也非常努力巩固社会凝聚力，扩大新加坡各种族与宗教团体所共享的公共空间。”

在全球范围内，人们正努力促进相互理解和尊重。李总理指出，我国在这方面试图尽绵薄之力，像是在去年主持了社会和谐国际大会。

他就大会的成果说：“我们与其他国家的学者和从事这类活动的人士，进行了良好交流，从他们的经验中学习，并希望他们也有所收获。”

甘地1948年遇刺身亡后，其遗体被火化。我国当年有幸获得部分骨灰，并按照印度教习俗，将骨灰撒入了我国南端、红灯码头一带的海域中。

李总理说，新加坡以纪念碑来标记这个地点，莫迪去年访问我国时，也为纪念牌主持揭幕。

此外，我国也有其他纪念甘地精神遗产的地方，如位于跑马埔巷的圣雄甘地纪念馆。我国一所学府也设有“圣雄甘地普世价值中心”。

更重要的是，甘地的思想和理念引起人们共鸣并得以留存下来。李总理说：“我希望有关甘地的事迹，能不断启发我们，并激发出所有人最好的一面。”

下周三（10月2日）是甘地的冥诞，联合国大会在2007年通过决议，将它定为“国际非暴力日”。

韩国总统文在寅、孟加拉总理哈西娜、牙买加总理霍尔尼斯，以及新西兰总理阿德恩等国家领导人，今天也在纪念活动上致辞。

这是李总理首次出席联合国大会。他将于美国时间27日上午（本地时间27日晚）在联大一般性辩论上代表我国发表国家声明。