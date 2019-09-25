李显龙总理在联大场边会晤多位领导人

（早报讯）我国总理李显龙趁着在纽约出席第74届联合国大会之际，在场边与数名国家领导人举行双边会晤，包括今年5月当选的巴拿马总统科尔蒂索，并邀请他在不久后访问新加坡。

总理公署说，李总理和科尔蒂索重申了两国之间牢固的双边关系，并认可新加坡与巴拿马在国际论坛上的良好合作。

“科尔蒂索总统对于越来越多新加坡企业在巴拿马经商表示欢迎，包括在海事与港口运作，以及信息技术领域。”

新加坡和巴拿马皆为外向型小国，也分别是东南亚和拉丁美洲的枢纽。总理公署说，两位领导人会晤时，针对善用两国相似性，以扩大新加坡和巴拿马之间的牢固经济联系，交换了意见。

教育、基础设施、物流发展和城市解决方案，也被确定为两国加深合作的潜在新领域。

与此同时，李总理也在联大场边同比利时首相米歇尔、荷兰王后马克西玛，以及乌干达总理鲁贡达会面。

其中，米歇尔今年7月被任命为欧洲理事会主席，李总理对他表示了祝贺。两位领导人也重申了新比之间极佳的双边关系，并探索如果深化两国经济联系。

此外，他们讨论了欧盟与新加坡之间紧密和广泛的关系，以及欧盟在加强基于规则的多边秩序，以抵制保护主义抬头方面，所持续扮演的角色。

至于马克西玛王后，李总理与她讨论了普惠金融，以及马克西玛王后身为联合国秘书长普惠金融特别代表的积极努力。两人也谈到新加坡在推动金融科技方面的举措。

李总理和鲁贡达则就乌干达与新加坡之间的友好关系交换意见。两位领导人探讨在贸易投资等领域加强双边合作，并探索建立潜在区域合作伙伴关系，包括与东非共同体（EAC）。

（视频由总理公署提供）