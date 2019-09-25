尚穆根：我国须立法应对外来干预

（早报讯）多个国家都面对外来干预问题，新加坡也不能幸免，内政部长兼律政部长尚穆根强调，新加坡有必要制定自己的法律来应对，并及时干预和调查敌意信息宣传（hostile information campaign）等威胁。

他今早在南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院（RSIS）有关外来干预策略与对应措施的研讨会上说，新加坡在一定程度上已经面对外来势力的干预。

他举例，历史研究员覃炳鑫和政论网站作者韩俐颖等人，去年联袂到吉隆坡会见马来西亚首相马哈迪，吁请马哈迪带头把民主带到新加坡等东南亚国家。

覃炳鑫与韩俐颖也曾联名成立接受国外基金等资助的New Naratif公司，也就是使用外国资金在新加坡推动民主和人权等课题。而韩俐颖不久前更是透过视频指出，新加坡不如香港，没有50万人上街游行。她希望透过New Naratif主办的课程，改变这点。

尚穆根质问：“每个人都能有自己的观点，不论这些观点是否合理。不过，接受外国人资助来推进政见，这是正确的吗？”

另外，尚穆根说，被李显龙总理起诉诽谤的网络公民（TOC）同样接受外国人支援，这个政论网站雇用马来西亚人等外国人，主要撰写有关新加坡政治的负面文章，包括可破坏社会和谐的煽动性文章。攻击李总理人格的文章据公开信息显示，就出自马国人之手，让人质疑究竟是谁付薪水给她以及有什么目的。

尚穆根说：“新闻网站由匿名写手撰文，没人知道他们是谁，他们可能是图谋不轨的外国人，这些网站可轻易成为外国势力攻击和分化社会的工具。”

加上不能寄望散布各种言论的科技公司自我管制，尚穆根强调，新加坡有必要制定自己的司法措施来应对外来干预。

“必须立法应对广泛的威胁，包括资金的流动，我们或许也要考虑如何限制外国人参与特定组织的领导，这些都是参与我国政治的组织。”