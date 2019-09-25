消费者对地铁和公共巴士服务满意度提升

（早报讯）消费者对本地交通服务的整体满意度大多维持不变，但其中表现最优异的是地铁和公共巴士服务，多数本地乘客认为这两项服务的素质接近他们预期中的水平。

新加坡管理大学卓越服务研究院今早公布今年第二季的航空与陆路交通消费者满意度调查结果。这项调查于4月至7月之间展开，共有6400人参与调查，其中3690人是本地人，其余是旅客。

调查结果显示，消费者对整体陆路交通服务的满意度虽然从去年提升0.9%至68分（满分为100），但这在统计学上并不显著。

陆路交通由公共巴士、地铁、德士和预召服务应用组成，这四个服务领域的满意度比去年高。其中，表现最优异的是地铁和公共巴士服务。

地铁服务满意度自过去两年滑落后，今年提升2%至64.9分。公共巴士的满意度则持续提升，从去年的65.6分提升1.8%至66.7分。这也是调查自2007年起展开以来，公共巴士服务获得的最佳表现。

研究院研究与咨询主任陈勇畅指出，地铁服务的满意度有所提升，主要是因消费者认为他们获得的服务素质与他们预期中的差距有所缩小。调查发现，今年平均的服务素质达65.3分，平均乘客预期服务素质达68分，差距为负2.7分，这比去年的4分和5分差距来得低。

陈勇畅说：“虽然乘客认为他们获得的服务素质仍比预期低，但这两个指标之间的差距逐渐缩小，意味着国人整体而言已开始感受到地铁网络的实际改善。”

此外，德士和预召服务应用的满意度则分别提升1.2%和0.5%，至73.7分和68.3分。

另一方面，消费者对航空领域的整体满意度从去年的75. 4分增加0.9％至76.1分，但在统计学上也不显著。其中，廉价航空公司的满意度在过去四年来首次下滑，达到72. 4分。

传统航空公司和樟宜机场的表现则分别提升1.1%和1.3%，至75.3分和79.0分。