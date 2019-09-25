新加坡专业服务领域企业赴江苏寻商机

新加坡专业服务领域企业到江苏探索新契机，借助“一带一路”倡议和中国（江苏）自由贸易试验区，寻求与江苏企业加大合作。

新加坡总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮今天（25日）和江苏省长吴政隆，共同在苏州主持新加坡—江苏合作理事会（SJCC）第13次会议。

此次共有120名新加坡企业代表随行访问江苏，其中30人来自法律、会计、知识产权和金融等专业服务领域。这是新加坡首次组成涵盖各个领域的专业服务商团到江苏考察。

英兰妮指出，随着江苏融入长三角一体化发展、江苏企业在“一带一路”倡议下走出国门，新加坡企业能在创新、知识产权、专业服务等很多领域，参与到江苏未来发展中。

她说：“新加坡有一个良好的生态环境，能助知识产权资产商业化；与此同时，我们的专业服务企业也有专业知识和关系网络，能为那些有意到区域发展的江苏企业提供协助。”

英兰妮在致辞时也说，新加坡和江苏能为彼此的经济转型提供支持，例如新加坡乐意与刚刚设立自贸区的江苏分享经验，也能为有意将创新知识产权带到海外的江苏企业，提供知识产权保护和商业化方面的服务。

新加坡与江苏合作源远流长，新中首个政府间合作项目——新中苏州工业园区就坐落在江苏，这个双边合作的旗舰项目今年迈入25年；今年也是新加坡南京生态科技岛奠基10周年。

吴政隆在致辞时说，“一带一路”建设、长江经济带发展和长三角区域一体化发展，这三大中国国家战略在江苏叠加，为江苏新一轮扩大开放、推动高质量发展走在全国的前列，提供了更大的机遇，这也为深化新苏的全面合作提供了新契机。

英兰妮是在今年8月接替副总理兼财政部长王瑞杰，成为分管推动新加坡与江苏合作的新方部长。这是她首次以新方联合主席身份，主持新苏理事会。

会议开始前，英兰妮和吴政隆举行约30分钟会晤，就新苏两地未来的合作展开交流。

两人今早也签署新苏理事会未来三年的合作备忘录，并见证了新苏两地企业和机构的16个合作项目签约。

（记者是《联合早报》上海特派员，苏州报道）