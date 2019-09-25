新马举行化学物质泄漏事故联合演习

（早报讯） 一辆载满危险化学物品的罗厘在大士第二通道失控，追尾载着危险气体的油罐车，导致罗厘上的化学物质“泄漏”至车道上，危险气体“外泄”，两名受影响司机陷入昏迷。新马两国的应急机构收到消息后随即展开联合行动，到现场封路和清除化学污染物质。

这是我国国家环境局和马来西亚环境部今早10时在大士第二通道联合举行的化学物质泄漏事故演习中的情节，旨在测试两国各部门与机构的应对能力。

今年的演习模拟一辆载有20桶高腐蚀性盐酸（hydrochloric acid)的罗厘在大士第二通道往我国方向行驶途中，因司机突发心脏病导致罗厘失控撞上前方载有氨气（ammonia gas）的油罐车。

强烈的撞击力导致四个化工桶掉落在车道上破裂，泄漏大量的盐酸和有害气体。罗厘司机在车上陷入昏迷，油罐车司机则在下车试图帮忙的过程中因吸入化学气体当场昏倒。

马国警方接获通报后，立即通知我国警方。在约1小时的演习中，两国共动员来自11个部门与机构的超过150名人员到场支援。

今早的联合演习遇上阵雨天气，不过演习并未受到影响，只推迟了约20分钟等雨结束才开始。

演习接近尾声时又迎来大风大雨，导致观摩演习的媒体和工作人员大部分淋湿，受困临时帐篷半小时。

这是两国第12次联合举行两年一度的化学物质泄漏事故演习，上一次是在2017年11月。