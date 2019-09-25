伐树客工被树干砸死 雇主没做风险评估罚19万

（早报讯）园艺工人在砍树时被断落的树干砸到，吊在23米高空中约一小时才被拉下来，伤势过重当场死亡。他的雇主因没做风险评估，也没制定安全工作程序，被法庭罚款19万元。

案情显示，死者是45岁印度籍客工秦纳尔（译音），生前在Ho Eng Huat建筑私人有限公司（简称HEH）上班。

HEH当时被新加坡土地管理局（SLA）雇用，提供修剪和砍伐树木等服务，并将工程外包给Sin Eng清洁服务私人有限公司（简称SE公司），而死者则依据SE公司指示工作。SE公司因没做风险评估，也没制定安全工作程序，触犯一项工作场所安全与卫生法令。

2015年8月27日，SE公司负责在位于罗尼路附近的谦福路（Kheam Hock Rd）一带树林砍伐六棵树，死者与两名同事负责砍伐一棵南洋楹（Albizia）。

SE公司原本要使用起重机罗厘进行砍伐工作，但因一个建筑结构挡住前方道路，决定改以人力爬树方式进行。

死者是唯一一名获认证的爬树员，岂料他在进行砍伐工作时，被落下的树干击中，悬挂在23米高空中约一小时，等另一名合格爬树员赶到现场，才将他拉到地面。

死者因为胸部和颈部伤势严重，在下午4时20分当场被宣告死亡。