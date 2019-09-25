涉欺诈及账目造假 上市公司创办人及三前主管被控

（早报讯）上市公司科特国际（Trek 2000 International）三名前董事及一名前区域主管因伪造欺诈、账目造假、违反证券与期货法等罪名，今天被控。

警方今午（9月25日）发文告说，科特国际的三名前董事及一名前区域主管今天在刑事法典（Penal Code）下，因伪造欺诈、账目造假及欺骗，以及违反证券与期货法（Securities and Futures Act, Chapter 289）的罪名被控。

三名前董事，其中包括科特国际的创办人陈胜利（Henn Tan），被指合谋篡改科特国际及旗下公司的财务业绩，通过伪造虚假交易来夸大集团收入、支出及净利。四人也涉及造假或伪造文书来支持这些虚假交易。上述被控罪名是四人在2006年至2016年间犯下的，他们也被指合谋欺骗公司审计师使其相信这些交易是真的。

三名前董事也面临证券与期货法第203和331条文的指控，以及第204条文的惩罚。原因是他们未向相关人士披露科特国际在2010年至2013年间所进行的交易。根据新交所上市规则（SGX Mainboard Listing Rules,Rule 905(2)），这些交易必须予以披露。

一旦罪名成立，四人将会面临以下刑罚组合：

每项伪造欺诈罪名成立，将面临长达10年监禁及可能被罚款；

每项伪造账目罪名成立，将面临最长10年监禁或罚款，或两者兼施；

每项欺骗罪名成立，将面临最长九个月监禁或罚款，或两者兼施；

每项涉及违反披露义务罪名成立，将面临最长七年监禁，或最高25万元罚款，或两者兼施。