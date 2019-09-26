李总理呼吁小国论坛成员国继续维护联合国 提倡以规则为基础的国际体系

（早报讯）相较于有能力承受多重打击的大国，小国能够犯错的空间更小，若不谨慎处理对外关系，即使名义上保有主权或独立，但主宰自身命运的自由将严重受限。李显龙总理因此呼吁小国论坛成员国继续维护联合国，提倡以规则为基础的国际体系。

正在美国纽约进行工作访问的李总理，于美国东岸时间25日晚上（新加坡时间26日早上），在新加坡驻纽约联合国常任代表处，主持小国论坛晚会。

他致辞时说，成立近30年的小国论坛，成员国从最初的16个国家，如今已增加至107个，不仅占联合国成员国的一半以上，也有来自所有主要区域的代表，涵盖发展中国家和发达国家。

李总理指出，该组织多年来不断壮大，是因为小国的根本现实和脆弱性并未改变。他说：“我们的经济规模较小，更易受到全球经济波动的影响。更重要的是，我们能够犯错的空间，相较于有能力承受多重打击的大国，要狭窄得多。”

李总理举例，若发生战争，小国缺乏捍卫自身的战略深度，若遭受极端天气事件，小国也要花费数年来重建和恢复。“实际上，对于我们许多岛国而言，无论是位于东南亚、印度洋、加勒比海或南太平洋，气候变化和海平面上升对我们的生存构成了威胁。”

近日侵袭巴哈马的多利安飓风便是一个严峻提醒，凸显了小国的脆弱性。

李总理指出，纵观历史，很少有小国能够像瑞士和威尼斯（现属意大利）这样，屹立不倒近一千年。“这是由于，小国与国际体系的运转之间，不存在与生俱来的关联。与更强大的国家不同，小国无法制定议程或主导趋势。倘若新加坡明天消失，世界大概能如常运转。”

李总理因此提醒，小国若不谨慎处理对外关系，即使名义上保有主权或独立，但主宰自身命运的自由将严重受限。

尽管如此，这不意味着小国是手无缚鸡之力，或无法自主的。“相反的，国小有其优势，我们必须充分善用。小国能够更灵活地反应，更轻松地应对不断变化的情势。我们的不安全感，甚至是多疑，也能具有建设性，因为它推动我们更果断地处理挑战和威胁。”

李总理说，正因小国的选择有限，彼此在集思广益时也更容易集中。小国也较不受区域利益与分歧，或是各级政府所束缚。相比之下，这些问题是较大的国家必须着手应对的。

但小国要扩大在世界的影响力，就必须携手合作，推进共同利益。李总理说：“这也是为何小国保持团结一致，展现对联合国的大力支持和承诺，因为联合国是我们竭尽所能为国际大家庭做出贡献的重要机构。”

他也很高兴看到小国论坛成员国正在为联合国做出重大贡献。“许多小国已在联合国安全理事会中任职，或希望在未来几年中这么做。今年，联合国大会六个主要委员会当中，也有五个是由小国论坛成员国担任主席。”

李总理强调，小国有能力且必须为联合国事业做出贡献，因为拥有一个强大的联合国和牢固稳定的多边体系，符合小国的利益。

“我们期待与所有小国合作，发出更洪亮的声音，继续提倡以规则为基础的国际体系，并为影响所有人的挑战，寻找到持久解决方案。通过共同努力，我们不仅能为自己的人民，也能为国际社会做出改变。”

小国论坛是联合国的一个非正式平台，由新加坡于1992年发起，成员国都是人口少于1000万的小国。共有约40个成员国的首脑和代表出席了晚会。

李总理同天稍早时也会见了成员国之一、巴巴多斯总理莫特利。两位领导人就巴巴多斯与新加坡之间的友好关系，进行了良好交流。他们也讨论了教育和公务员培训等共同关心的课题。两人还重申了新加坡和巴巴多斯作为岛屿小国，共同努力应对气候变化的承诺。