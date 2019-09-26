防大选外来干预 面簿收紧本地政治广告规则

（早报讯）为防止外来势力左右本地舆情，即日起在面簿和Instagram买政治广告要有本地身份认证，也要证明自己或所属组织在国内。

经营全球最大社交网络的社媒巨头面簿（Facebook）提前为本地大选做准备，星期四（9月26日）宣布收紧在本地的政治广告规则。面簿出台的其中一项条例是：不论个人或组织，只要面向的群体是本地用户，从今以后禁止从境外刊登与选举、政治或社会议题有关的广告。

面簿全球选举公共政策主管凯蒂·哈巴斯（Katie Harbath）指出，这是为更严格地控制其平台上的选举与政治言论。面簿将要求买广告者提供由新加坡政府发出的身份认证，如上载身份证或护照附件，并证实自己在境内，才授权刊登广告，整个授权过程可介于48小时至几个星期。

哈巴斯形容这是面簿为提高广告透明度采取的“重要一步”。外部势力干预内政受到关注，面簿近年来因在各国选举期间没有采取足够措施审查广告，也屡遭抨击。该公司随后在今年中推出一系列提高广告透明度的措施，也陆续在不同国家举行选举前出台新条例。

在本地，每月登录面簿的用户达420万人次。面簿新生效的条例意味着，下来用户在浏览面簿或Instagram时，若看到付费的选战宣传贴文或任何与政治有关的广告，将能同时知道广告由谁付费。

公众也能在面簿设立的“广告库”（Ad Library）搜索有哪些政治人物或政党买了广告，广告库将收集七年以内的广告。