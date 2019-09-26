麦波申一组屋客厅狂烧 两邻居齐灭火

（早报讯）麦波申一间组屋起火狂烧，两邻居出手相救，一男子烧伤送医。

这起火患发生在昨晚（9月25日）9时许，地点是巴南路第30座组屋的三楼单位。据悉，住在单位内的是一名阿叔以及一名来自中国的男房客，伤者相信就是男房客。

附近居民陈女士（63岁，家庭主妇）告诉记者，她晚上看电视剧，突然闻到浓烈的烟味，楼上还频频掉下竹竿和衣服，查看后才发现楼上起火。

“我可以感觉到那股热气，惊觉不妙后，就赶紧疏散到楼下。”

居民宋先生（59岁）则透露，失火单位冒出熊熊烈火，旁边的两名印度邻居立即拿出水桶装水，奋力扑灭火势。

“一名男子事后被抬到走廊，医护人员还让他戴上氧气罩，协助他呼吸，气氛十分紧张。”

民防部队发言人受询时表示，民防部队在昨晚9时25分接获通报，涉及火患的是客厅内的物品。火势被公众用水扑灭，一名男子因烧伤和吸入浓烟送院，案件仍在调查中。

同座组屋的另一单位也曾发生火患。居民郭女士（75岁，退休人士）告诉记者，同一栋组屋去年也发生火患，当时是10楼单位。

“火患是去年大年初一发生，所以我印象深刻，相信是香炉起火。”

郭女士表示，继上次的火患后，她这次也饱受惊吓，只拿了一张身份证逃生。

百人疏散，阿嬷爬10楼逃生。居民黄小姐表示，火患发生后，由于电梯不能用，所以只能改爬楼梯逃命。

“浓烟滚滚，有些梯级甚至看不到路，必须摸黑逃生。一大批居民爬楼梯，当中还包括一名年迈的阿嬷。”

黄小姐表示，居民纷纷疏散下楼，底层聚集了超过百人，大家都在议论纷纷。据观察，阿嬷之后步伐蹒跚，一层层楼走回家。

火患发生后，百人疏散到楼下。（潘丰源摄）