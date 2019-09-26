弥陀学校、伊莱雅园小学和新电信 夺总统环境奖

（早报讯）今年的总统环境奖得主是弥陀学校、伊莱雅园小学和新电信。

总统哈莉玛今晚（9月26日）将奖项颁发给三个机构的代表。这是政府肯定个人或团体在环保方面的最高荣誉奖项。

哈莉玛在面簿发贴文指出，为了应付气候变化，我国的应对措施包括建造规模庞大和成本高昂的基础设施。她补充，这些措施可能需要动用储备金支持，因此总统府和财政部正在持续探讨中。

迈入第13年，总统环境奖首次在评估中纳入可量化数据这一标准，提名者可提呈节能、省水和减碳等计划的数据。提名者也被要求提交利益攸关者或伙伴名单，供评判深入了解候选人在可持续方面的表现。

弥陀学校校训“慈良清直”中的“慈”包含对环境的关怀之意，环保理念分阶灌输到小一至小六的学习环境中，从回收可循环物品到构思环保发明，每名学生都有机会参与环保计划。

伊莱雅园小学校园于2017年获颁建设局绿色建筑标志金奖，校方提倡减少用车，超过七成学生以走路、骑脚踏车或公共交通往返学校。食堂摊贩会将多余的食物放入厨余处理机，加入小三学生用果皮制作的堆肥后，能转化为植物肥料。

新电信与新邮政合作展开的最大规模电子垃圾回收计划“ReCYCLE”，从2017年至今已收集到超过2万4000公斤的电子垃圾。

设立总统环境奖的环境及水源部今年共接获30份提名，包含四名个人、12所学府和14个机构。