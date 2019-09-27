违法助人借贷 两菲佣判罚款遣返

（早报讯）两名菲律宾籍女佣，因在未持有有效工作准证的情况下，协助其他女佣向有执照的放贷公司借贷，昨天在国家法院被判罚款。

人力部今早（27日）发文告说，39岁的Jenalyn Masirag Gannaban以及50岁的Obillo Arlene Manale因协助其他女佣从合法放贷者处借钱并获取利润，昨天分别被判罚款8000元和5000元，她们的工作准证也将被取消，今后也将被禁止入境及在我国工作。

2017年6月至2018年11月，两人作为滑铁卢街（Waterloo Street）的VM Credit私人有限公司的中介，为其他女佣安排与公司的面谈时间，每笔贷款获批准后，她们都可获得10至30元的酬劳。如此一来，Jenalyn每月可以获得100至150元的额外收入，Obillo则每月获得300至400元的额外收入。

人力部提醒，若女佣从事第二份工作，即视为在未持有有效工作准证的情况下工作，这包括以获取利益为目的而参与任何其他的工作或活动。一旦罪名成立，女佣可被罚款最高两万元，或监禁最长两年，或两者兼施，其工作准证也将被取消，女佣今后也将被禁止入境及在我国工作。

公众可以上人力部网站或拨电6438 5122举报抵触雇用外来人力法令（Employment of Foreign Manpower Act）的雇主或人员，所有资料将严格保密。