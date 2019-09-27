电动踏板车用户或须考试！至少要16岁也须买保险

（早报讯）电动踏板车用户日后或须先通过理论测试，才允许在公共路径上骑车，用户也规定必须至少满16岁，而且或都须买保险。

涉及电动踏板车的事故时不时发生，活跃通勤咨询小组向政府提出新一轮建议，加强行人和个人代步工具骑士的安全。

领导咨询小组的教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔博士今天（9月27日）上午在面簿贴文透露，小组已向政府提交了最新建议报告，以加强公共路径的安全。

这些建议包括：

一、强制规定电动踏板车用户必须先通过理论测试（theory test），才允许在公共路径上骑车。

二、电动踏板车用户须满至少16岁，才能在公共路径上使用器材，未满16岁者须有大人监督才能骑车。

三、所有电动踏板车用户日后必须购买保险，先强制规定商家如送餐业者，为旗下使用电动踏板车的送餐员购买第三方责任保险。

四、在公共路径上使用个人代步工具时，用户不能使用手机，除非手机是装在器材上或免手持使用。

五、推出一套行为准则，指导行人如何安全地与他人和活跃通勤器材用户共用路径。

费绍尔也说，他与咨询小组成员对于王美英伤重不治的消息感到很难过，王美英上周六晚上在勿洛北遭电动踏板车撞至重伤，入院五天后不治。陆路交通管理局昨晚证实，涉案踏板车的重量和宽度都超出指定范围，肇事骑士使用的是违规器材。