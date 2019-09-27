政府将研究活跃通勤咨询小组的最新建议

（早报讯）政府将会研究活跃通勤咨询小组提出的最新建议，在适当的时候做出回应。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生在面簿贴文说，交通部已接到活跃通勤咨询小组就检讨相关条例的建议。

他对日前因被电动踏板车撞至伤重不治的王美英的家人表示慰问。

他说，当局已实行条例来确保所有路径使用者的安全，但不幸的是，还是有不负责任的个人选择蔑视条规，他们的行为对其他路径使用者和家人造成伤害。 领导活跃通勤咨询小组的教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔博士早前在面簿贴文透露，小组已向政府提交了最新建议报告，以加强公共路径的安全。

这些建议包括：

一、强制规定电动踏板车用户必须先通过理论测试（theory test），才允许在公共路径上骑车。

二、电动踏板车用户须满至少16岁，才能在公共路径上使用器材，未满16岁者须有大人监督才能骑车。

三、所有电动踏板车用户日后必须购买保险，先强制规定商家如送餐业者，为旗下使用电动踏板车的送餐员购买第三方责任保险。

四、在公共路径上使用个人代步工具时，用户不能使用手机，除非手机是装在器材上或免手持使用。

五、推出一套行为准则，指导行人如何安全地与他人和活跃通勤器材用户共用路径。