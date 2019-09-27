“跃然纸上：1867年前的新加坡”展览明起开放

（早报讯）不论是19世纪新加坡绘测师约翰·汤申描绘新加坡的水彩画、标示早期东亚港口的航海图《塞尔登中国地图》，或是先驱人物陈金声的遗嘱，这一件件文物将在“跃然纸上: 1867年前的新加坡”展出，借此让访客了解新加坡从17世纪至1867年成为英国“皇家殖民地”之间的历史与生活面貌。

这项配合新加坡开埠200年的展览为期六个月，从明天（28日）开始举行至明年3月22日，地点是国家图书馆大厦10楼的展厅。展览将展出100多件国家图书馆管理局与国家档案馆收藏的文物，包括书籍、文本、地图等。另有50多件展品由海外机构提供。例如，15幅珍藏在新西兰奥塔哥大学（University of Otago）图书馆的水彩画，这几幅画由19世纪在新加坡担任绘测师的约翰·汤申（John Turnbull Thomson）创作，展现我国早期面貌。

另一幅是收藏在牛津大学鲍德林图书馆的航海图《塞尔登中国地图》（Selden Map of China），这幅图显现早期东亚和东南亚与福建省的贸易航线，新加坡已是当时其中一个贸易港口。这幅图将从11月6日起第一次在新加坡展出。

公众也可参加导览活动。想参加由策展员带领的导览，可上网站www.nlb.gov.sg/golibrary查询日期并报名。

通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖今早为展览主持推介仪式。