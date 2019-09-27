弃保潜逃 豪杰大厦命案被告今加控

（早报讯）豪杰大厦命案其中一名被告弃保潜逃近一个月后，昨日（9月26日）被捕，今早被加控一项骚乱罪。

这起命案发生在7月2日傍晚6时10分左右，31岁男死者沙迪斯诺尔遭围殴，颈项中刀送命，陈云胜（26岁）、陈家兴（26岁）、洪大源（26岁）、萧玉珍（23岁）、陈显扬（28岁）、卢文聪（25岁）以及陈宏升（22岁）共6男1女在谋杀罪名下被控，但陈宏升随后连同陈家兴和卢文聪被改成与持有攻击性武器的同谋为伍。

案件原定上个月29日过堂，但只见陈家兴和卢文聪出庭，唯独陈宏升缺席，法院随后发出拘捕令。

弃保潜逃近一个月后，陈宏升昨日被捕，据了解，他未逃至国外。

案件今早过堂时，并未提及陈宏升过去一个月的行踪及在何处被捕，法官仅是询问对方是否还要陈俊良律师继续代表他，而陈宏升应允。

陈宏升今早也被加控一项骚乱罪，指他在上个月的国庆日凌晨3时许，于克拉码头附近，马可新路（Magazine Road）的一家夜店外，和另外四人同谋向一名30岁男子动粗，对他拳打脚踢。

控方在庭上要求还押陈宏升一周，以便进一步调查，并要求带他重返现场。

针对陈宏升的案件将展至下周五，陈家兴和卢文聪的则将展至下个月10日。