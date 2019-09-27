女佣上班一个月 偷逾9000元财物

（早报讯）缅甸女佣上班仅一个月，就偷走家中超过9000元财物，甚至连71岁老妇新买的内裤也不放过，昨（9月26日）被判监半年。

来自缅甸的26岁被告迈迈索从去年11月，受雇于当时患有初期失智症的71岁老妇。工作期间，被告注意到老妇会提出大笔钱，存放在卧房内的抽屉上锁，而钥匙收在包包内，包包则留在没上锁的卧房。

被告清楚老妇健忘，从开工至今年1月期间，五次趁没人时，进入房内，从包包内取出钥匙，再开抽屉偷钱。

根据案情，她共偷了总值9109余元的新元、港币、文莱币、令吉、和平板电脑。

记者找到事主黄女士（70岁），她透露说，平时较少外出，妹妹会协助提款，放在家中备用。岂料，聘请女佣后，妹妹察觉“用钱”太快，因此怀疑被告偷钱。

“有一次，我趁机叫女佣带我去散步，妹妹留在屋内搜查，果然从女佣的行李箱找到失窃物品，我们于是报警。”

她指出，从女佣房间搜出的物品繁杂，除了现金及电脑等贵重物品外，还包括新买的内裤、衣服，甚至化妆品等。

今年1月12日早上，老妇想将被告送回女佣中介，查看对方行李时，竟找到更多失窃的现金和物品，二度报警。

女佣事后坦言，原本打算将贼赃转交给在本地工作的亲戚，不料还没来得及转手，就已被捕。

“女佣开工不久，平日表现不错，我也没太注意，将贵重物品放在房内衣橱的抽屉。我平时较少外出，相信她趁我洗澡时动手。”

被告昨午求情时表示，对于所作所为十分后悔，对老雇主感到十分抱歉，要求轻判，法官考虑到她不仅一次犯案，涉及数额也颇大，最后判她坐牢半年。