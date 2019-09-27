肃毒局四天扫荡 133人涉毒被捕

（早报讯）中央肃毒局展开为期四天的全岛反毒执法行动，133人涉毒被捕。

该局今天（27日）下午发文告说，本月23日早上至今天早上，该局在万国、后港、裕廊、马林百列、白沙、直落古楼、西海岸及兀兰等地，在警方的配合下展开执法行动，共起获了约41克新化合致幻药、64克大麻、547克冰毒、1745克海洛因、122颗爱他死药片、601颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸以及12瓶疑似含有“羟基丁酸钠”（Gamma-Hydroxybutyrate，简称GHB，迷奸药成分）的液体，总价值估计达18万7000元。

其中，肃毒局执法人员在本月23日下午的一次执法行动中，逮捕了一名怀疑在马林百列中路一带贩毒的54岁新加坡籍男子。执法人员在他的棕色纸袋里寻获了约5克冰毒、49克海洛因，随后又在这名嫌犯身上找到另外27克海洛因。执法人员后来突击检查这名男嫌犯位于后港1道的住宅单位，在那里找到了约325克冰毒及1612克海洛因，总价值估计达15万1000元。

针对133名涉毒人员的调查正在进行。据悉，本月23日执法行动中起获的1688克海洛因，足以满足超过800名吸毒者为期一周的毒瘾；在同一次行动中起获的330克冰毒则足以满足超过188名吸毒者为期一周的毒瘾。