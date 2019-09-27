《海峡时报》学校零用钱基金 提高申请家庭人均月入顶限

（早报讯）明年起，《海峡时报》学校零用钱基金将把申请家庭的人均月入顶限从625元上调至690元，预计有多1000户低收入家庭将从中获益。

《海峡时报》学校零用钱基金会主席华仁·费南德斯星期五（9月27日）在基金感谢日活动上致辞时，作出上述宣布。费南德斯也是新加坡报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑。

《海峡时报》学校零用钱基金于2000年成立，至今共拨出约7000万元，帮助超过17万名来自低收入家庭的学生。

费南德斯指出，他和基金信托委员仔细探讨了当前的社会趋势，包括家庭收入的提高、不平等差距扩大等，认为有必要放宽限制以帮助更多家庭。

他也宣布，目前受惠家庭可获得最长24个月的援助，当中仅两成家庭因特殊情况而需要更多帮助，因此可申请获得长达48个月的援助，明年起这类家庭可增加至三成。

此外，配合基金明年迈入20周年，信托委员会在探讨提供非金钱形式的援助，如受津贴的眼部检查，以及举办一些亲子活动等，接下来会公布更多详情。

今年，建筑物流公司MES集团创办人阿都扎利尔（61岁）再次捐出50万元善款。小时候来自贫苦家庭的他，长大后事业有成也不忘回馈社会，自2010年开始已一共捐出约350万元给《海峡时报》学校零用钱基金。

阿都扎利尔受访时说，当年六岁的他随父母和四个姐妹从印度真奈移民来新，曾在洗车店和杂货店打工，能体会挨穷不容易，因此这些年来积极为慈善献力。