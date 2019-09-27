接受《华盛顿邮报》访问 李总理：美国难以当年围堵苏联的方式对待中国

（早报讯）中美摩擦被一些分析师视为21世纪的冷战，但中国吸取苏联的前车之鉴，美国将难以把从前对待苏联的围堵方式套用在中国身上。

正在美国纽约进行工作访问的李显龙总理，于星期三（9月25日）美国东岸时间早上（新加坡时间25日晚上），接受美国媒体《华盛顿邮报》专访。他在访谈中分享对中美摩擦的看法，并对中美两国之间日益强硬的态度表示关注，他认为这将加剧现有的国际紧张局势。

一些分析师已经把中美摩擦视为21世纪的冷战，但李总理指出：“美国不太可能能以对待苏联的方式对待中国。以苏联的例子，从1946年有乔治·凯南直到1989年柏林围墙倒塌，他们的体系也是过了40多年才崩塌……中国已经研究过苏联的案例。他们仔细地研究，并且下定决心不重蹈覆辙。”

李总理重申，中美之间的摩擦已超越贸易的范畴，是两种体制的冲突，也被一些人视为两种文明之争。“这个现象令世界担忧，因为这不是一场能够分出一个赢家和一个输家的斗争。”

他认为，中美都应该重新审视自己的立场。

李总理说：“中国必须分担责任维护和支持国际体系。中国需要重新设定自己的地位和思维，他们必须知道尽管中国还不完全是个发达国家，他们已经得担起责任并作出调整。要做出这些调整，在政治上有难度，但如果他们要与世界和平共处，并被视为国际上有建设性的成员，这些都是必需的。”

美国则必须在施压和谈判，以及行动和言语之间找到平衡点，才能达成有分寸及有建设性的结果。李总理说：“不能只是全力施压，并希望另一方全面倒台。这是不会发生的。”

李总理告诫，美国的盟友已经和中国紧密接轨，如果美国要求他们和中国脱轨，这将是个难以达成的战略立场。

“美国必须问自己，哪个比较好？中国像现在这样较为强大，还是像从前毛泽东时代以及邓小平之前那样，没有那么繁荣和强大，但更加不友善，问题也更多。”

然而，中美政府都面对国内压力，在中美问题上没有太多的回旋余地。李总理指出，美国总统特朗普有意从根本上重新平衡中美关系。随着他近日宣布在2020年总统选举中竞选连任，相信不太可能向中国作出太多的妥协。中国国内则面对经济放缓的问题，中国政府得面对经济上“非常困难的结构性问题”。新疆、台湾、西藏和香港的局势，也对维护国内的凝聚力带来挑战。