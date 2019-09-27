联大发表国家声明 李总理：新的区域合作机制与框架正应运而生

（早报讯）世界贸易组织等多边机构急需改革，而各国不能无限期等待，新的区域合作机制与框架因此应运而生，协助各国应对全球经济的变幻莫测。李显龙总理说，尽管这类合作模式不及多边体系，但它能应对国家的实际需求，有助他们稳步发展。

首次出席联合国大会的李总理，于美国东岸时间27日上午（新加坡时间27日晚上）在第74届联大一般性辩论上，代表我国发表国家声明。

他说，冷战后产生的开放且一体化国际秩序，虽惠及所有国家，但不意味着多边主义运行良好。相反的，多边机构存在严重弱点。

例如，世贸组织要达成有意义的贸易协定越来越困难，因为任何协定都需要164个利益与理念迥异的成员国达成全面共识。

此外，李总理认为，世贸组织规则适用于以农业和制造业为基础的世界经济，但如今需要的是崭新和更好的服务规则，尤其是在数码服务和知识产权领域。

“要解决这点，应改革现有多边机构，而不是在尚未提出更好的方案以前，就绕开或摒弃这些机构。”

尽管如此，总理坦言，各国不能无限期等待多边机构的改革，新的区域合作机制和框架正在酝酿中或已经出现。

其中，跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）能降低壁垒，提高商品和服务贸易标准。

金融方面，《清迈倡议》也通过多边货币互换安排，协助亚洲国家处理短期资金流动问题。李总理说，这些都是实用的方法，让各国可共同努力，相互协助以应对全球经济的变幻莫测。

基础设施发展是开展区域合作的另一成熟领域。李总理指出，亚洲对基础设施的需求远超供应，但多数时候，政府无法资助全部所需的基础设施，世界银行和亚洲开发银行等国际金融机构也没有足够资源可分配。

“因此诸如亚洲基础设施投资银行和美国建设法案的新举措，扮演了一定角色，并受到许多国家欢迎。”

李总理说，尽管区域或诸边协定不及多边协定，但面对一个不完美的世界，它能够满足国家的实际需求，助他们稳步发展。

“关键是保持这些协定的开放包容，以便它们相互重叠和加强，并允许其他国家在准备好后加入。我们要避免形成敌对的经济体，或分裂为二的全球经济，迫使各国选边站，削弱国际秩序。”