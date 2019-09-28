李显龙总理访问亚美尼亚四天

（早报讯）李显龙总理今天（28日）起访问亚美尼亚四天，期间将见证欧亚经济联盟—新加坡自由贸易协定框架等协定的签署。李总理也是首位访问亚美尼亚的新加坡总理，他这次是应亚美尼亚总理帕什尼扬的邀请进行正式访问。

帕什尼扬（Nikol Pashinyan）今年7月曾访问我国。除了会见将设午宴款待李总理的帕什尼扬，李总理在这次的报聘访问中，也将与亚美尼亚总统萨尔基相（Armen Sarkissian）会晤，同时也会同亚美尼亚国民议会议长米尔佐扬（Ararat Mirzoyan），以及亚美尼亚宗徒教会卡雷金二世（Karekin II）等会面。

此外，帕什尼扬也邀请李总理出席最高欧亚经济理事会（Supreme Eurasian Economic Council）会议，这个理事会是欧亚经济联盟的最高权力机构。欧亚经济联盟则是指亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦和俄罗斯，这五个国家的总人口多达1亿8300万，国内生产总值则有约2万亿美元。

李总理将在会上与欧亚经济联盟五国的领袖见证新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼与联盟的代表，共同签署欧亚经济联盟—新加坡自由贸易协定（EAEUSFTA）的框架、非服务与投资协定，以及亚美尼亚－新加坡服务与投资协定。新加坡是继越南后，第二个与欧亚经济联盟签署自贸协定的东南亚国家。