工作与生活和谐公民咨询小组首次展开讨论

（早报讯）工作与生活和谐公民咨询小组今天举行第一场讨论会，58名来自各背景的新加坡人针对如何更有效地支持个人兼顾工作与家庭需要提出意见。小组会在另三个周末进行讨论，拟定建议报告，在11月提呈给劳资政代表。

副总理兼财政部长王瑞杰今年6月宣布，政府将针对工作与生活和谐课题成立公民咨询小组，旨在与国人共同打造解决方案，提倡更亲生活的工作文化。

超过300人在今年7月响应政府的呼吁，报名参加公民咨询小组。获选的公众背景多元，包括各领域的雇主及员工，家长以及单身人士皆有。

小组由协助管理人口事务的人力部长兼内政部第二部长杨莉明领导，她今早与教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲，以及教育部兼社会及家庭发展部高级政务次长费绍尔博士出席首场讨论会。

杨莉明指出，公民咨询小组是政府与国人协作共创解决方案的新方式。工作与生活和谐公民咨询小组将探讨如何支持新加坡人过更充实的生活，定义工作文化与社会观念。她很欣慰看到来自各阶层的新加坡人愿意拨出时间参与，为国人关注的课题贡献意见。“每个人的经历各有不同，能提出不同观点，只有靠社会各方的集体力量，我们才有可能取得更好的成效。”