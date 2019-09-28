上月宣布明年6月撤出樟宜机场 本地免税店DFS裁员

（早报讯）免税店DFS集团上月底才宣布明年6月后退出樟宜机场的烟酒特许经营业务，集团几天前便开始在本地裁员。据了解，史各士路的DFS T广场有多名职员被裁。

《联合晚报》上个月报道，入驻樟宜机场近40年后，DFS的烟酒免税店将在现有租约到期后，于2020年6月关闭，让位给新租户。据报道，上百名员工预料会失业。

一名匿名员工昨天电邮《联合晚报》，指60多名DFS T广场（T Galleria）的员工在星期四（26日）上午被裁退。

他说：“DFS T广场发生大规模的裁员事件，所裁员工从收到正式通知，到被要求签字同意，一切在短短15到30分钟内发生，之后所有被裁员工都在人事部人员一对一押送下离开公司。”

他形容，员工在完全没有心理准备的情况下被叫去开紧急会议，据他所知，被裁的大都是30至60岁的员工，当中主要是50至60岁的资深员工。

他痛心道：“首先被裁的员工大部分是资深优秀的员工，效力公司20至35年，被公司如此对待实属无视人权之行为！”

据了解，位于菜市路亿达商业园的DFS公司也有多人被裁。

DFS解释，退出樟宜机场烟酒特许经营业务，加上全球零售环境挑战加剧，是裁员的两大主因。

DFS集团发言人答复《联合晚报》询问时也说，集团目前的优先考虑事项，是在这个时期给予员工支持。

发言人并未证实赔偿配套最高是否只有13周的薪水。

记者昨晚走访DFS T广场，一些员工受访时说在职员工人心惶惶，大家不知道接下去向会如何。

记者询问有关裁员事件时，职员脸色大变，甚至回答“我什么都不可以说”，似乎被下了禁口令。