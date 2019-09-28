上半年过半交通意外涉及电单车 年长者交通事故增六成

（早报讯）我国今年上半年的交通安全情况有所改善，整体交通意外事故减少，但涉及年长行人和电单车骑士的死亡事故双双增加。

新加坡警察部队今晚（9月28日）发文告说，今年上半年发生的交通事故有所减少，从2018年的3915起降至3817起，同比减少2.5%。受伤事故，从去年的3858起减至3757起，同比减少2.6%。死亡事故从2018年的57起增至60起，死亡人数则与去年相同，仍有60人。

其中，涉及60岁及以上的年长行人和电单车骑士的交通事故，是交警特别关注对象。

上半年涉及年长行人的交通事故高达183起，比2018年同期的115起，增长59.1%。其中有17名年长行人死亡，比2018年的11人增加了54. 5%。受伤人数也从105人增加至170人，多了61.9%。其中32%的事故是因为年长行人乱过马路所造成，当局也吁请年长者使用行人天桥，不要乱过马路。

另一方面，涉及电单车骑士的交通事故稍减，从2224起降至2207起，减少0.8%。但死亡事故从2018年的29起增至36起，增加24.1%；死亡人数也从28人升至33人，增加了17.9%；受伤人数则从2419人增至2440人，增加0.9%。

文告说，涉及电单车骑士的交通事故仍占总交通事故的58%，也占交通死亡事故的55%。当局将与新加坡公路安全理事会继续合作，鼓励电单车骑士培养安全驾驶习惯。

另外，我国上半年超速和酒后驾车的情况也减少，但闯红灯的情况有所增加。交警接下来将加强执法力度，对违反交通规则的公路使用者严格执法。