新加坡前进党今早走遍全岛29个选区

（早报讯）成立未满两个月的新加坡前进党，星期天（9月29日）上午在秘书长陈清木医生的率领下，出动约300名党员和志愿者，分29队走遍全岛16个集选区和13个单选区。

这是今年8月正式创立的前进党首次穿街走巷和国人见面。该党党员和志愿者上午8时30分开始派发传单和纸巾，希望让公众更熟悉这个新政党。前进党也通过传单上的二维码收集公众的意见。

先后走访锦茂和中峇鲁两个小贩中心的前进党秘书长陈清木医生（79岁）活动结束后接受媒体访问时，对公众的反应表示满意。

他说：“我走访的两个地方都得到很热烈的回应。前进党还是一个很新的政党，还需要时间让大家认识……不过我发现大家虽然对前进党还不熟悉，但他们能够认得我。我很高兴能以这个方式为前进党增值。”

记者追问前进党目前的党员人数时，陈清木并没有直接回应。不过他表示党员的招募非常顺利，党员人数可能会突破1000人，目前年纪最小的党员年仅17岁。

不过他也说：“人数不是最重要的，我们重质不重量。”

陈清木也透露，助理财政潘群勤目前正领导一个约30人的班子研究各项政策，政纲、替代政策等内容，前进党将在时机合适之时做出相应的宣布。

助理秘书长李容辉（39岁）则说，前进党较早前曾给全国各反对党发信，通知对方前进党有意在9月29日走访全国各个选区。

李容辉说：“对方给予我们良好的祝愿，各反对党之间能够相互尊重，我觉得这是很好的。”

陈清木医生星期天上午也在中峇鲁巴刹“偶遇”总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮，两人还握手寒暄。

也是丹戎巴葛集选区议员的英兰妮随后告诉记者，她自己每个月都会到这个巴刹走动以便了解民情，陈清木医生告诉她前进党今天在全岛走动。

她说：“这不代表他们一定会到丹戎巴葛集选区竞选。我觉得他们到访中峇鲁巴刹没有特别的含义……我们这里偶尔有些访客也是不错的。"